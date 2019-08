Der bliver ingen Thorbjørn Olesen ved Scandinavian Invitation i Göteborg.

Her var den danske golfstjerne ellers hovednavn, men den igangværende retssag mod ham koster nu deltagelsen.

Det skriver TV 2 Sport.

Det var i slutningen af juli, at det kom frem. Flere engelske medier beskrev, hvordan Thorbjørn på en flytur fra USA til England angiveligt skulle have seksuelt forulempet en kvindelig passager, ligesom han skulle have urineret i midtergangen af flyet. Han skulle også have overfuset flypersonalet, da de forsøgte at håndtere situationen. Læs mere om det her

Han er officielt tiltalt for at have begået seksuelt overgreb og vold.

Af den grund blev Thorbjørn Olesen hurtigt suspenderet fra alle turneringer på European Tour 'indtil udfaldet af retssagen' er på plads.

Det er 21. august, at den danske golfspiller skal stå ret foran en dommer i London, og da turneringen i Sverige først spilles fra 22.- 25. august kunne Thorbjørn Olesen i princippet godt stille op. Hvis han frikendes, altså.

Det forhold vil man dog ikke kommentere på fra Europen Tour-organisationen. Her lyder det blot, at golfspilleren 'lige nu er suspenderet' og derfor heller ikke stiller op i Göteborg, selv om det er efter retssagen.

Thorbjørn OIesen kommer ikke til at stille op i Göteborg. Foto: Christian Petersen Vis mere Thorbjørn OIesen kommer ikke til at stille op i Göteborg. Foto: Christian Petersen

'Da dette omhandler en igangværende sag, vil vi ikke udtale os yderligere, end vi gjorde i sidste uge (i forbindelse med suspenderingen, red.),' lyder det videre fra presseafdelingens Steve Todd til TV 2 Sport.

Thorbjørn Olesens advokat har fortalt, at golfspilleren 'fuldt ud samarbejder' med politiet i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Et anonymt vidne, der ombord på det pågældende fly, har sagt om sagen:

»Det var en chokerende opførsel. Det ville måske være noget, man kunne forvente hos et lavpris-selskab, men ikke på første klasse hos British Airways.«