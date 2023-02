Lyt til artiklen

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen sikrede sig søndag karrierens syvende sejr på DP World Tour, der tidligere gik under navnet European Tour.

I Bangkok kørte han på fjerde runde sin føring hjem fra spids i Thailand Classic og vandt suverænt med fire slag til den nærmeste konkurrent, tyskeren Yannik Paul.

Nicolai Højgaard lå længe med helt fremme, men faldt tilbage og sluttede som delt nummer fem efter at have sendt bolden i en sø på 16. hul.

Olesen sluttede i samlet 24 slag under par efter en afsluttende runde i seks slag under par. Paul sluttede i 20 slag under par, mens Højgaard endte i 17 slag under par.

Der var noget så sjældent som to danskere i førerbolden. Olesen gik runden med Højgaard og Paul, der begge startede to slag efter Olesen før de sidste 18 huller.

Olesen udbyggede dog hurtigt forspringet. På både første og andet hul lavede han birdie, og så var føringen vokset til fire slag til blandt andre Højgaard på den delte andenplads.

Yannik Paul, der ellers havde fået en blandet start, reducerede dog afstanden til tre slag på ottende hul efter sin anden birdie i træk. Derpå fulgte fire huller, hvor Olesen og Paul begge gik i par.

Højgaard dumpede lidt tilbage med en bogey på 9. hul, men meldte sig ind i topkampen igen med birdies på de tre næste huller. Det sendte ham op på andenpladsen, to slag efter Olesen.

De efterfølgende huller formede sig derefter perfekt for Olesen. Han lavede selv birdies på 13. og 14. hul, og da Højgaard måtte notere sig en bogey, førte Olesen med fem slag til Højgaard og Paul med fire huller tilbage.

Højgaard udspillede dog sin chance helt på 16. hul. Her sendte han bolden i søen og indkasserede en dobbeltbogey.

Paul kunne dog heller ikke true Olesen. Danskeren gav intet væk og kørte den suveræne sejr hjem med fire slag.

Olesens seneste sejr på DP World Tour faldt i British Masters i maj 2022. Hans første sejr på European Tour kom i hus ved Sicilian Open i 2012.

Sejren betyder en præmiesum på 340.000 dollar til den danske golfstjerne.

Hele fem danskere sluttede i top-20. Christoffer Bring og Niklas Møller delte 13.-pladsen, og Martin Simonsen blev nummer 17.

Oliver Hundebøll sluttede på en delt 33.-plads, men tiltrak sig alligevel stor opmærksomhed. På 13. hul lavede han hole-in-one og blev honoreret med en BMW-elbil.