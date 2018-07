Thorbjørn Olesen leverede stabil golf i British Open, hvor han gik finalerunden i par i majorturneringen.

Carnoustie. Thorbjørn Olesen lagde godt ud i finalerunden i British Open søndag, men den danske golfspiller kunne ikke helt holde fast.

Efter at have indledt med birdies på sine to første huller, måtte Thorbjørn Olesen både indkassere en double bogey og yderligere to bogeys undervejs.

Selv med yderligere to birdies mod slutningen var det derfor svært at ændre billedet.

Dermed endte Thorbjørn Olesen dagen i 71 slag, som er banens par, og det rækker til en delt 12.-plads på et tidspunkt, hvor mange spillere fortsat er i gang med deres sidste runde.

Dermed synes den delte niendeplads i 2012 stadig at være Thorbjørn Olesens bedste placering i traditionsturneringen, når spillet er forbi søndag.

Han var eneste tilbageværende dansker i British Open efter fredagens spil, hvor den 17-årige amatørspiller Nicolai Højgaard måtte sige farvel, da han ikke klarede cutgrænsen.

Efter at have gået i 70 slag de tre første dage var Thorbjørn Olesen tre slag under, inden det gik løs søndag, og danskeren gik ind til finalerunden med en mulighed for at spille sig i top-10.

Han kom som nævnt godt i gang med sine birdies på de to første hul, men på niende hul gik det galt.

Her måtte Thorbjørn Olesen bruge fire slag for at ende i par, men han brugte seks, og det betød en double bogey, der sved.

På hul 11 og 12 var Olesen igen i problemer med to bogeys, og selv om han diskede op med en birdie på både hul 14 og hul 17, så blev det ikke muligt at avancere markant.

Danskeren har ugen igennem leveret godkendt spil på den udfordrende Carnoustie-bane i en turnering, hvor ingen er stukket markant af i toppen.

Klokken 17.30 har den amerikanske golflegende Tiger Woods spillet sig helt frem og kæmper side om side med flere spillere i et nervedrama om titlen.

