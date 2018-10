En runde i tre slag under par sendte Thorbjørn Olesen frem i feltet fredag ved WGC-HSBC Champions i Shanghai.

Shanghai. Efter en skidt dansk indledning ved WGC-HSBC Champions i Shanghai var der fredag lidt opmuntring at hente for den ene af de to danske deltagere i turneringen.

Thorbjørn Olesen gik en god anden runde i tre slag under par, hvilket opvejer hans tre slag over par fra torsdag.

Den samlede score i par sender ham op i den øverste halvdel af feltet på en delt 31.-plads.

På runden præsterede Olesen fem birdies, men måtte også notere sig to bogeys på scorekortet.

Til gengæld havde Lucas Bjerregaard endnu en skidt dag på udendørskontoret i Shanghai.

Torsdagens runde i fem slag over par blev fulgt op af en runde i to slag over par. Da alle spillere nåede klubhuset, lå Bjerregaard på en delt 67.-plads. Der er 77 spillere med.

Turneringen har fortsat amerikansk front, men der er ny mand i spidsen i forhold til torsdag.

Med en runde i fem slag under par hoppede amerikaneren Tony Finau op på førstepladsen i samlet 11 slag under par.

Landsmanden Patrick Reed kunne ikke følge op på torsdagens kanonrunde i otte slag under par. Han kom rundt i par fredag og er nu på andenpladsen med tre slag op til Finau.

Turneringen har en samlet præmiesum på hele 10 millioner dollar og er en del af World Golf Championship-serien.

/ritzau/