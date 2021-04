Den danske golfspiller kunne ikke leve op til præstationen fra torsdag og gik anden runde i to slag under par.

Thorbjørn Olesen kom fredag ned på jorden igen, efter at han torsdag brændte en formidabel runde af ved European Tour-turneringen Tenerife Open.

Anden runde gik den danske golfspiller i to slag under par - langt fra de ni slag under par, der torsdag sendte ham i front af klassementet.

Fredagens runde, der blandt andet bød på en eagle og en dobbelt bogey, betød, at Olesen var dalet fem pladser ned i tabellen, da han nåede klubhuset. Det er dog inden alle spillere har været igennem deres 18 huller.

Danskeren ligger samlet 11 slag under par på en delt sjetteplads. Det er fem slag dårligere end tyske Nicolai von Dellinghausen, der fører turneringen efter sin anden runde.

Nicolai Højgaard gik anden runde i tre slag under par. Han ligger samlet på en delt 52.-plads med fem slag under par.

/ritzau/