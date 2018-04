Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er to slag efter de førende efter første runde i Open de Espana.

Madrid. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen var godt spillende, da han indledte European Tour-turneringen Open de Espana i Madrid torsdag.

I første runde gik Olesen i 68 slag, hvilket er fire slag under banens par, som er på 72 slag.

Det rakte til en delt plads som nummer 14, men danskeren har blot to slag op til Marc Warren fra Skotland og irske Paul Dunne, der deler førstepladsen efter begge at have gået deres runder i seks slag.

Jeff Winther kunne også være fint tilfreds med sin første runde, da han gik banen i tre slag under par, hvilket placerer ham som delt nummer 23.

Her ligger også Søren Kjeldsen, der præsterede samme score, så han også er tre slag efter de førende spillere inden fredagens anden runde.

Helt så godt gik det derimod ikke for Lasse Jensen, der er dårligst placerede dansker i turneringen.

Lasse Jensen måtte bruge 74 slag i sin første runde, og han er helt nede som delt nummer 129.

/ritzau/