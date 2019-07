Golfspilleren Thorbjørn Olesen er tre slag efter den førende spiller i Irish Open inden weekendens runder.

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen går ind til weekendens runder i European Tour-turneringen Irish Open som bedste dansker.

Efter anden runde fredag ligger Olesen på en delt sjetteplads med tre slag op til sydafrikanske Zander Lombard, der topper med ni slag under banens par, som er på 70 slag.

Fredag gik Thorbjørn Olesen runden i et enkelt slag under banens par efter en dag med tre birdies og to bogeys. Da første runde blev gået i fem slag under par, så ligger Olesen i en gruppe med fem andre spillere, der er tre slag efter.

Foran ligger tre spillere, som er et slag bedre samlet, mens Eddie Pepperell fra Storbritannien alene er på andenpladsen i otte slag under banens par.

Blandt de øvrige danske spillere var det kun Jeff Winther, der klarede cutgrænsen fredag sammen med Thorbjørn Olesen.

Syv birdies og fire bogeys blev det til for Winther, der samlet er et slag under par på en delt 53.-plads.

Søren Kjeldsen, Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Thomas Bjørn måtte alle sige farvel til turneringen efter fredagens runder.

