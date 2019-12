European Tour holder fast i udelukkelsen af Thorbjørn Olesen, mens sagen kører i det britiske retssystem.

Det oplyser en talsmand fra European Tour i en skriftlig udtalelse og gentager dermed budskabet fra golfarrangøren fra tidligere.

»Thorbjørn Olesen forbliver suspenderet fra European Tour, mens sagen pågår. Eftersom der er tale om et juridisk anliggende, kommenterer vi ikke yderligere«, siger talsmanden.

Thorbjørn Olesen erklærede sig fredag uskyldig i tre forhold, han er tiltalt for, hvilket du kan læse meget mere om her.

Den danske golfstjerne er tiltalt for "sexual assault om a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, "assault by beating ", som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Episoden fandt sted på en flyvetur d. 29. juli fra Nashville til London, hvor danskeren eftersigende ikke opførte sig helt efter bogen.

Efter fredagens korte høring var det ikke muligt at få en kommentar fra Olesen eller hans advokat.

Thorbjørn Olesen, der er en af Danmarks bedste golfspillere, har været suspenderet af European Tour, siden han blev anholdt i lufthavnen Heathrow i London efter flyrejsen.