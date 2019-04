Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen gik også anden runde i årets første major i et slag under par.

For anden dag i træk skulle Thorbjørn Olesen bruge 71 slag på at gennemføre de 18 huller på Augusta National Golf Clubs legendariske baner, da danskeren fredag gik sin anden runde i årets første golfmajor, US Masters.

Da banens par er 72, er Thorbjørn Olesen nu samlet to slag under par, hvilket foreløbig rækker til en delt 15.-plads i den prestigefyldte turnering.

En placering, der dog sagtens kan ændre sig, i takt med at de resterende spillere gennemfører deres anden runde.

Lucas Bjerregaard er også med i US Masters og gik ud på sin anden runde et par timer efter Thorbjørn Olesen. Bjerregaard er derfor endnu ikke færdig.

Det blev til tre birdies undervejs på fredagens runde for Thorbjørn Olesen. Den første kom på tredje hul, mens de to andre blev lavet på 13. og 15. hul.

Desværre for danskeren lavede han også to bogeys, hvoraf den sidste var på 17. hul, hvilket gav Olesen en lidt ærgerlig afslutning på runden.

Det er tredje gang, Thorbjørn Olesen er med i US Masters. Første gang var i 2013, hvor det på imponerende vis blev til en delt sjetteplads.

Lucas Bjerregaard er debutant i årets udgave af US Masters, der har en samlet præmiepulje på et beløb svarende til cirka 73 millioner kroner.

