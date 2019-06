Thorbjørn Olesen har seks slag op til den førende i golfturneringen BMW International Open inden weekenden.

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen leverede seks birdies fredag og er bedst placerede dansker i European Tour-turneringen BMW International Open.

De seks birdies blev suppleret af to bogeys, og dermed endte fredag i fire slag under banens par for danskeren, der torsdag gik i et enkelt slag under.

Samlet rækker fem slag under til en delt 14.-plads for Olesen, der kan se tyske Martin Kaymer være i spidsen efter to dage med 11 slag under.

Joachim B. Hansen indtager efter en fredag med fire birdies og to bogeys en delt 25.-plads med samlet fire slag under.

Det samme har Jeff Winther, der fredag ikke helt kunne leve op til sin første runde. Den gik Winther torsdag i fire slag under, men han måtte nøjes med at gå i par fredag.

Alle tre er dog med i weekenden, mens Thomas Bjørn efter to runder i samlet seks slag over ikke klarede cutgrænsen.

/ritzau/