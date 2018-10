Thorbjørn Olesen kravlede tre pladser op og sluttede som delt nummer syv i WGC-HSBC Champions i Kina.

Shanghai. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen blev delt nummer syv i den store golfturnering WGC-HSBC Champions i Shanghai.

Sjællænderen gik søndagens finalerunde i par efter fire birdies, to bogeys og en dobbeltbogey. Dermed forbliver han på samlet fem slag under par, hvilket fire andre spillere kunne matche. Han startede søndagen på en delt tiendeplads.

Det er syvende gang i 2018, at den 28-årige dansker slutter i top-10 på European Tour. Hans bedste resultat i år er sejren i Italian Open tilbage i juni.

En syvendeplads i Shanghai udløser i omegnen af 1,5 millioner kroner til Thorbjørn Olesen.

Det er noget mere end Lucas Bjerregaard får for at slutte som delt nummer 69 af de 77 deltagere. Bjerregaard får cirka 300.000 kroner for sin placering.

Der skulle omspil til at finde en vinder af turneringen.

På det første omspilshul lavede amerikaneren Xander Schauffele en birdie, og det kunne landsmanden Tony Finau ikke matche. Finau blev noteret for par og måtte nøjes med andenplads.

Verdensranglistens nummer et, amerikaneren Brooks Koepka, sluttede som delt nummer 16 i den stærkt besatte turnering, hvor syv ud af verdens ti bedste spillere var med.

/ritzau/