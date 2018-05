Thorbjørn Olesen ligger delt nummer fire i European Tour-turneringen Italian Open efter første runde.

Brescia. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er med fremme i Italian Open, som er en turnering på European Tour.

Efter torsdagens første runde på banen i Brescia ligger Thorbjørn Olesen helt fremme på en delt fjerdeplads med to slag op til de tre førende spillere.

Det er Laurie Canter og Robert Rock fra England, der deler førstepladsen sammen med sydafrikanske Richard Sterne.

De gik alle første runde i otte slag under banens par, som er på 71 slag.

Thorbjørn Olesen måtte torsdag indkassere to bogeys, men da han samtidig leverede seks birdies og en eagle, så sluttede danskeren i seks slag under sammen med syv andre.

Næstbedste dansker efter første runde var Lucas Bjerregaard, der gik i tre slag under.

Jeff Winther var et slag dårligere, hvilket rakte til en placering som delt nummer 67, mens Søren Kjeldsen og Lasse Jensen begge gik i et slag under.

/ritzau/