Golfspilleren Thorbjørn Olesen lagde fornuftigt ud i British Open, hvor han er placeret i den bedste halvdel.

Carnoustie. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen indledte majorturneringen British Open med en solid første runde.

28-årige Olesen gik torsdagens runde i 70 slag, hvilket er et slag under banens par.

Han er dermed også bedste dansker efter første dag, efter at den 17-årige amatørgolfspiller Nicolai Højgaard tidligere sluttede dagen et slag over par.

Olesen blev noteret for tre birdies og to bogeys torsdag. Den præstation placerer ham i den bedste halvdel, men nogle af spillerne mangler fortsat at nå rundt på alle 18 huller.

Blandt andre den legendariske golfspiller Tiger Woods.

Olesen slog ud med ud sammen med den nordirske golfstjerne Rory McIlroy og australske Marc Leishman. Sidstnævnte ligger nummer 18 på verdensranglisten. Her er McIlroy nummer 8 og Olesen nummer 64.

McIlroy var et slag bedre end Olesen, mens Leishman var et slag over par.

I begyndelsen af juni vandt Olesen European Tour-turneringen Italian Open. Det var femte gang, han vandt en European Tour-turnering, og 36. gang at en dansker gjorde det.

/ritzau/