Ryder Cup-kaptajnen Thomas Bjørn vil de kommende måneder overveje sin aktive golfkarriere.

London. Mens den danske golfveteran Thomas Bjørn indtog en helterolle, da han som kaptajn stod i spidsen for Europas Ryder Cup-triumf mod USA for ti dage siden, har der længe været stille omkring hans egen aktive karriere.

I en alder af 47 år er han fremme ved overvejelserne om, hvordan han vil prioritere karrieren fremover, og om han måske vil indstille den aktive del af den.

Han erkender nemlig, at det vil kræve noget specielt at blive konkurrencedygtig igen.

- De næste måneder handler det om at lande igen og prøve at finde mig selv og så komme frem til, hvad der er i mig fremadrettet, siger Thomas Bjørn i et interview onsdag med AFP.

- Jeg kan ikke bare sige "ok, nu giver jeg den fuldt ud og fokuserer ikke på andet", for den indstilling har forladt mig særligt de seneste 12 måneder.

- Så jeg har brug for noget tid til at finde ud af, om jeg har motivationen. Som 47-årig efter nærmest to år væk vil det kræve meget hårdt arbejde at komme tilbage på et højt niveau, vurderer Bjørn.

Thomas Bjørn, der fra torsdag stiller op i British Masters, har ikke opnået en top-10-placering siden 2015, og aktuelt er han helt nede som nummer 884 på verdensranglisten.

Han blev i slutningen af 2016 udnævnt som Ryder Cup-kaptajn frem imod dette års Ryder Cup. Tidligere har han også været vicekaptajn ved fire lejligheder.

