Han er en af de store danske sportsstjerner. Men sporten har også haft en bagside.

Det kan golfspilleren Thomas Bjørn selv skrive under på, for han har kæmpet. Hårdt endda.

»Jeg var tæt på at opgive sporten helt. Til sidst havde jeg det som om, jeg ikke havde lyst til at stå op om morgenen. De problemer man havde oppe i hovedet var så meget større end i virkeligheden. De overtager dit sind.«

Sådan siger den danske golfspiller i et interview med The Guardian i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Mind Game'.

En bog, der netop handler om de psykiske traumer, han har gennemlevet i sin golfkarriere.

Den første depression ramte ham i 2004. Det var der, han fik følelsen af, han egentlig ikke ville stå op.

»Jeg havde børn, så jeg var nødt til det. Men jeg havde lyst til at gemme mig fra verden - og fra mit liv,« siger 48-årige Thomas Bjørn, der efter den første depression, som han kæmpede med længe, kom ind i en god periode. Men i 2010 viste depressionen endnu engang sit grimme ansigt.

Denne gang valgte han dog at se problemet i øjnene for at komme videre. Han havde lettere ved det. Nok fordi han var de år ældre, forklarer han selv til det engelske medie om de hårde år i sit liv.

»Jeg tror, snooker er den eneste sport, der kommer tæt på. Jeg tænker mere på den fyr, der sidder og kigger på, når modstanderen er ved bordet. Hvad går der igennem hans hoved? Det er det samme i golf. Gåturen mellem dine skud giver dig så meget tid. Du tænker for meget på konsekvenserne,« siger Thomas Bjørn der tog spekulationerne med hjem fra golfbanen. Og det var med til at sende ham ud i mørket.

I bogen forklarer Thomas Bjørn, hvordan han blandt andet overvandt sin depression ved at tale med sit eget spejlbillede.

Han spurgte ind til sine egne følelser, og det var med til at få ham ud på den anden side.

Thomas Bjørn har 21 sejre på sit golf-cv, og han har været professionel golfspiller siden 1993.