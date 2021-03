Henrik Stenson ligger sidst i PGA-turnering i USA. Han brugte flere slag end nogensinde i første runde.

Svenske Henrik Stenson er et stykke fra det topniveau, der tidligere gjorde ham til en af verdens bedste golfspillere.

Stenson, som i dag blot er nummer 91 på verdensranglisten, gik torsdag sin dårligste runde i karrieren i PGA-turneringen The Players Championship.

Han brugte 85 slag på at nå rundt på de 18 huller og slog sin egen bundrekord, der før lød på 83 slag. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den samlede score lød på 13 slag over par, og præstationen placerer ham på turneringens sidsteplads før fredagens runde.

Henrik Stenson har gennem længere tid kæmpet for at finde tilbage til fordums styrke.

Det blev ikke nemmere af, at British Open-vinderen fra 2016 tidligere på året kom ud for en skiulykke, hvor han fik et slag i ribbenene.

Der skal hurtigt ske kraftige forbedringer, hvis han skal blande sig i topstriden i første majorturnering i 2021. Om fire uger går det således løs i US Masters.

Formen ser bedre ud hos Sergio García, der efter torsdagens runde er syv slag under par.

Spanieren fører med to slag ned til amerikaneren Brian Harmann, mens tre spillere deler tredjepladsen. Enkelte spillere nåede ikke at fuldføre første runde, inden det blev for mørkt.

Ingen danskere deltager i turneringen, som spilles i Ponte Vedra Beach i delstaten Florida frem til søndag.

/ritzau/