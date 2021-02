Annika Sörenstam, der stoppede karrieren i 2008, stiller op i en LPGA Tour-turnering i slutningen af februar.

En af de bedste kvindelige golfspillere nogensinde har valgt at samle golfkøllerne op på professionelt niveau igen for en kort bemærkning.

Annika Sörenstam stiller således op, når LPGA Tour-turneringen Gainbridge Championship i slutningen af februar løber af stablen.

Det skriver LPGA på Twitter.

Den svenske golflegende stoppede karrieren i 2008, men da Gainbridge Championship i år spilles, i hvad der nærmest kan betegnes som Sörenstams baghave i Florida, har hun altså valgt at vende tilbage i en enkelt turnering.

- Jeg må indrømme, at hvis ikke turneringen var blevet flyttet til vores hjemmebane, ville jeg aldrig have bare overvejet at stille op, siger hun på LPGA's hjemmeside.

50-årige Sörenstam vandt i sin karriere hele 94 turneringer, herunder 72 på LPGA Touren. Ti af dem var i majorturneringer. På Ladies European Tour blev det desuden til 17 sejre.

Gainbridge Championship spilles fra 25. til 28 februar på Lake Nona Golf & Country Clubs bane lidt udenfor byen Orlando i Florida.

