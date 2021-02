Annika Sörenstam gør for en kort stund comeback, når hun fra torsdag er med i LPGA-turnering.

Tak, men nej tak.

Når golflegenden Annika Sörenstam torsdag vender tilbage til sporten på højeste niveau efter 13 års pause, bliver det for en kort stund.

Den 50-årige svensker har ingen planer om et større comeback efter denne uges LPGA-turnering i Gainbridge i Florida, hvor hun er på startlisten.

- Jeg har været væk i 13 år. Jeg har ikke den samme sult, som jeg havde engang. Jeg er glad for at være tilbage og glæder mig til at svinge køllen.

- Når man bliver ældre, får man andre prioriteter i livet, og mine er at være mor, hustru og forretningskvinde, siger svenskeren ifølge Reuters forud for LPGA-turneringen.

Sörenstam har dog også planer om at deltage i veteranturneringen US Senior Women's Open til sommer.

- Når jeg spiller til sommer, vil jeg gerne føle, at jeg kan være med. Derfor skal jeg tilbage i rytmen, siger hun.

Sörenstam vandt i sin karriere hele 94 turneringer, herunder 72 på LPGA Touren. Ti af dem var i majorturneringer. På Ladies European Tour blev det desuden til 17 sejre.

Turneringen i Gainbridge spilles fra 25. til 28 februar på Lake Nona Golf & Country Clubs bane lidt uden for byen Orlando i Florida.

De danske golfspillere Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen deltager også i turneringen.

/ritzau/