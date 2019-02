Amerikaneren Dustin Johnson vinder WGC-Mexico Championship med fem slag ned til Rory McIlroy.

Den 34-årige Dustin Johnson vandt søndag sin 20. turnering på den amerikanske PGA Tour, da han sejrede i WGC-Mexico Championship.

De afsluttende 18 huller gik Johnson i fem slag under par og endte dermed i 21 under par. Det er anden gang på tre sæsoner, at han vinder turneringen.

- Det klikkede. Jeg ramte bolden rigtig godt denne uge. Det betyder meget. At vinde 20 gange er meget svært. At det sker, før jeg fylder 35, er ret utroligt. Det giver mig en masse selvtillid til resten af sæsonen, siger Johnson.

Amerikaneren har nu vundet mindst en PGA-turnering 12 sæsoner i træk. I alt har han deltaget i 246 turneringer.

Nordireren Rory McIlroy sluttede på andenpladsen efter en runde i 67 slag. På de sidste ni huller lavede han seks birdies på syv huller, men det var langtfra nok. Samlet var han fem slag efter Johnson.

Englænderne Paul Casey and Ian Poulter delte tredjepladsen. Tiger Woods måtte nøjes med en 10.-plads. Især spillet på greenen drillede den amerikanske legende, som hele syv gange har vundet turneringen i Mexico City.

De to danske deltagere, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen, fandt aldrig storspillet frem. Olesen sluttede som nummer 45 i samlet et slag over par, mens Bjerregaard sluttede fjerdesidst på en 69.-plads i 13 slag over par.

/ritzau/