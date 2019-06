Nordireren matchede søndag karrierens bedste runde på PGA Touren og blev en sikker vinder af Canadian Open.

Golfstjernen Rory McIlroy vandt søndag på suveræn vis golfturneringen Canadian Open.

Dermed kan den 30-årige nordirer rejse fra Hamilton i Ontario med godt ni millioner kroner for fire dages arbejde.

Med en fjerde runde i 61 slag - ni under par - sluttede McIlroy hele syv slag foran de nærmeste konkurrenter Shane Lowry fra Irland og amerikaneren Webb Simpson.

Før den afsluttende runde delte McIlroy førstepladsen med Webb Simpson og Matt Kuchar.

Den amerikanske duo kunne dog slet ikke følge med nordireren, der godt hjulpet af ni birdies og en eagle afsluttede turneringen med at matche sin bedste runde nogensinde på PGA Touren.

Hele ugen har McIlroy været stærkt spillende og for hver dag forbedret sig med runder i 67, 66, 64 og 61 slag.

Det var samtidig Rory McIlroys 16. titel på PGA Touren - og den anden i 2019.

Næste uge får nordireren chancen for at vinde karrierens femte majorturnering, når den absolutte golfelite samles til US Open i Pebble Beach på USA's vestkyst.

/ritzau/