Michelle Wie blev nødt til at reagere.

'Skam dig. Jeg gør ellers aldrig det her, men det må blive italesat,' tordnede den amerikanske golfstjerne.

Hun blev rasende over en udtalelse fra Tiger Woods tidligere træner, Hank Haney, der i et radioshow blev bedt om at komme med et bud på, hvem der ville kvindernes udgave Masters-turneringen US Open, der bliver spillet i denne uge.

»Jeg gætter på en koreaner,« konstaterede Hank Haney i et radioprogram:

Tiger Woods (th.) med Hank Haney. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Tiger Woods (th.) med Hank Haney. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Jeg kender ikke så mange navne på LPGA-touren, men hvis jeg ikke behøver sige et fornavn, vil jeg gætte på Lee. Så har jeg nok en god chance - ud over Lexi Thompson.«

Den kommentar udløste mange sure reaktioner. Og altså også fra Michelle Wie.

'Som en koreansk-amerikansk kvindelig golfspiller gør kommentarerne fra Hank Haney mig skuffet og vred på så mange forskellige niveauer. Racisme og sexisme er ikke noget at grine af, Hank,' skrev Michelle Wie

Og hun fortsatte:

Michelle Wie i aktion i april, inden sin skade. Foto: Gregory Shamus Vis mere Michelle Wie i aktion i april, inden sin skade. Foto: Gregory Shamus

'Mange af de her piger, koreanere eller ej, har brugt uendeligt mange ting og har ofret så meget for at spille US Open i denne uge. Der er så mange utrolige spillere i feltet. Lad os hylde dem - ikke nedgøre dem,' skrev Michelle Wie. Se hendes tweets i bunden af artiklen

Og Hank Haney må have bemærket den bølge af vrede, som hans udtalelser medførte.

For det hele er endt med, at den tidligere goldtræner har sagt undskyld for sin bemærkning.

»Jeg har sagt nogle ting om kvindegolf og sportens udøvere, som var ufølsomme, og det fortryder jeg. I et forsøg på at gøre et pointe om de koreanske spilleres dominans på touren tydelig, kom jeg i stedet til krænke nogle mennesker, og det er jeg meget ked af. Jeg har den dybeste respekt for kvinder, der arbejder hårdt for at nå til tops i deres sport, og jeg ville ikke tage noget fra deres bedrifter,« lød det siden fra Hank Haney.

På LPGA-ranglisten ligger der i øvrigt 12 koreanske spillere i top-30.

Michelle er i øjeblikket skadet og stiller derfor ikke op ved denne uges US Open, der i år spilles hos Charleston Country Club.

As a Korean American female golfer, these comments that @HankHaney made disappoint and anger me on so many different levels. Racism and sexism are no laughing matter Hank....shame on you. I don’t ever do this, but this must be called out. https://t.co/P18JByTosN — Michelle Wie (@themichellewie) May 29, 2019