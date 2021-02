Søren Kjeldsen gik tredje runde i 65 slag og melder sig ind i kampen om sejren i Saudi International.

Golfspilleren Søren Kjeldsen spillede sig lørdag op på en delt tredjeplads ved Saudi International på European Tour.

Med en tredje runde i 65 slag - fem under banens par - tog nordjyden et stort spring på 16 placeringer i den samlede stilling.

Før søndagens afsluttende runde har den rutinerede dansker tre slag op til den førende, amerikaneren Dustin Johnson.

Det er dog særdeles tæt i toppen af den stærkt besatte turnering i Saudi-Arabien, hvor blot fire slag adskiller de 13 bedste spillere før den afgørende fjerde runde.

Søren Kjeldsen kan dog glæde sig over, at han dag for dag er blevet bedre i den saudiarabiske sol.

Torsdag åbnede han turneringen med en runde i 69 slag. Den blev fulgt op med en anden runde i 66 slag, inden han forbedrede scoren med endnu et slag på tredje runde.

Fortsætter fremgangen kan Kjeldsen gøre sig forhåbninger om at vinde karrierens femte turnering på European Tour.

Jeff Winther, Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen er også med i weekendens finalerunder, men trioen er placeret langt tilbage i den samlede stilling.

/ritzau/