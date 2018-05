En runde i syv slag under par var ikke helt nok for danskeren, der endte på tredjepladsen på Wentworth-banen.

Virginia Water. Golfspilleren Lucas Bjerregaard leverede søndag en fremragende afslutning på golfturneringen PGA Championship i England.

Med en fjerde runde i 65 slag - syv slag under par - skød danskeren sig op på en samlet tredjeplads på sidstedagen.

Blot den italienske vinder Francesco Molinari og nordireren Rory McIlroy formåede at holde Bjerregaard bag sig.

Turneringen på Wentworth-banen har haft både op- og nedture for nordjyden, der indledte stærkt torsdag og overnattede på førstepladsen.

Fredag og lørdag raslede han ned på 11.-pladsen med seks slag op til Molinari og McIlroy på førerpositionen.

Søndag blev indledt med en bogey, men herefter fulgte otte birdies på de sidste 17 huller, og det sendte Bjerregaard på kraftig fremmarch i feltet.

Francesco Molinari holdt dog et så tilpas højt niveau, at Lucas Bjerregaard aldrig kom helt tæt på at tage sejren. Italieneren gik sidste runde i 66 slag og sluttede tre slag foran Bjerregaard.

Danskeren lå længe til at slutte foran McIlroy, men nordireren afsluttede med to birdies og satte sig til sidst på andenpladsen.

Lasse Jensen blev en delt nummer 27, mens Thorbjørn Olesen sluttede langt tilbage i feltet. Thomas Bjørn og Jeff Winther klarede ikke cuttet til weekendens finalerunder.

PGA Championship har en samlet præmiesum på 52 millioner kroner.

/ritzau/