Et misset cut og en fuld, sur kone.

Det viste sig at være en dårlig kombination for den amerikanske golfspiller Lucas Glover.

Lørdag blev konen Krista Glover nemlig anholdt for at have overfaldet både sin svigermor og golfspilleren selv - både verbalt og fysisk.

Det skriver golfmediet Golf Digest.

Ifølge politirapporten var konen blevet så vred over, at US Open-vinderen anno 2009 havde misset cuttet ved turneringen ‘Players Championship’, at det førte til, at hun angreb både ham og sin 62-årige svigermor.

Da politet ankom til huset, som familien havde lejet, havde både Lucas Glover og hans mor begge skader på kroppen, og der var også blod på morens trøje. Den 38-årige golfspiller har efterfølgende bekræftet, at konen var fuld, da hændelsen fandt sted.

I skænderiet skulle Glovers kone også have fortalt golfspilleren, at han var en taber, og at hun og børnene ville forlade ham for altid, hvis ikke han begyndte at spille bedre og vinde igen.

Tirsdag lagde golfspilleren så et opslag op på sin Twitter-profil, hvor han skrev:

»Den 12. maj var min kone og mor involveret i et skænderi, der førte til, at politiet blev tilkaldt. Alle har det godt. Selvom Krista (konen, red.) desværre blev sigtet, så er vi rolige ved, at retssystemet er i stand til at finde ud af, hvad der faktisk er sket, og at Krista vil blive frikendt i denne private sag. Vi siger tak, for at I respektere vores privatliv i tiden, mens vi kommer igennem denne uheldige situation.«

pic.twitter.com/cbtqEULgyK — Lucas Glover (@Lucas_Glover_) 15. maj 2018

Ifølge politirapporten skulle Krista Glover havde kæmpet imod sin anholdelse og nægtede at sætte sig ind i politibilen, hvor hun blandt andet sparkede til bildøren, inden hun til sidst blev tilbageholdt.

Hverken Lucas Glovers mor eller ham selv har valgtat anklage Krista Glover, og hun blev morgenen efter løsladt mod kaution.

Hun skal dog møde op i retten den 31. maj alligevel, hvor hun er sigtet for vold i hjemmet samt at modsætte sig anholdelsen.



Parret blev gift i 2012 og har to børn sammen.