Den norske golfstjerne Viktor Hovland vil i 2023 spille færre turneringer – men det kan komme til at koste ham dyrt.

Hovland sluttede 2022 som nummer 20 på PGA-tourens 'Player Impact Program'-liste.

En placering, der i princippet indbringer ham godt og vel 20 millioner norske kroner. Men ifølge Hovland ser han kun de penge, hvis han deltager i obligatoriske turneringer næste år.

Det siger han i Eurosports podcast 'FORE!' ifølge VG, hvor Hovland ikke lægger skjul på, at han er utilfreds med, hvordan han føler, at andre styrer hans kalender.

»Så jeg overvejer at bestemme selv og spille de turneringer, jeg selv ønsker at spille. Jeg synes, det er for dårligt. Ganske enkelt,« siger han.

Ifølge nyhedsbureauet AP News får golfstjernerne 25 procent af deres rangeringspræmier udbetalt, hvis de deltager i Sentry Tournament of Champions, der slutter den 8. januar.

Det efterlader i Hovlands tilfælde 15 millioner norske kroner, som han får, hvis han deltager i 17 efterfølgende turneringer – 12 af optrædenerne skal være i obligatoriske turneringer.

Viktor Hovland vandt i december Hero World Challenge, som indbragte ham en million dollar i præmiepenge.