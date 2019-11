Joachim B. Hansen gik igen en runde i fire slag under par i Turkish Airlines Open og er bedste dansker.

Golfspilleren Joachim B. Hansen fortsætter med at præstere på et højt niveau i European Tour-turneringen Turkish Airlines Open, der spilles i Antalya i Tyrkiet.

Fredag gik han anden runde i fire slag under par. Det var samme resultat som i første runde, og den samlede score på otte slag under par placerer Hansen på en delt 15.-plads.

Undervejs blev den 29-årige golfspiller noteret for seks birdies, mens bogeys på hul ni og ti trak ned.

Før weekendens finalerunder er der fire slag op til turneringens førende spiller, østrigeren Matthias Schwab, som er 12 slag under par.

Fire spillere deler andenpladsen.

Man skal ned i bunden for at finde turneringens anden dansker, Lucas Bjerregaard. Nordjyden gik fredagens runde i tre slag over banens par og er samlet to slag over par på en delt 70.-plads.

Turkish Airlines Open er blevet afholdt siden 2013, og Thorbjørn Olesen har som eneste dansker vundet turneringen med sin triumf i 2016.

/ritzau/