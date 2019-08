Uhyggeligt.

Den amerikanske golfstjerne Phil Mickelson fik sig en ganske forfærdelig optakt til søndagens afgørende runde ved BMW Championship i Illinois.

Søndag morgen lokal tid var der et voldsomt uvejr over byen Medinah, hvor turneringen bliver spillet.

Det resulterede i, at Eaglewood Hotel, hvor Phil Mickelson - og flere af turneringens medarbejder bor under turneringen - blev ramt af et lyn.

Severe weather this AM at Medinah CC for #BMWChampionship final round. Reported lightning strike to the roof of Eaglewood Hotel that lines the course & where many officials staying! pic.twitter.com/aUxltXiiSS — Peggy Kusinski (@peggykusinski) August 18, 2019

Phil Mickelson har under sit ophold i byen boet på hotellets øverste etage, forklarer han på Twitter, og det resulterede i nogle dramatiske minutter.

'Hvor sindssygt er det her? Mit hotel er blevet ramt af et lynnedslag, jeg var på øverste etage, vi blev evakueret, og der er ild i hotellet (det eneste, der har været ild i for mig denne uge).'

'Jeg kan ikke komme ind på mit værelse og kommer måske til at misse min tee-tid (starttidspunktet for en runde golf, red), fordi jeg hverken har køller eller tøj,' skriver Phil Mickelson.

Kort efter kunne han dog berette om godt nyt.

Phil MIckelson har vundet fem Majors i sin karriere: Tre gange Masters, en gang The Open og en gang PGA Championship. Han mangler kun U.S. Open for at have vundet alle fire, og her er han seks gange blevet nummer to. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Phil MIckelson har vundet fem Majors i sin karriere: Tre gange Masters, en gang The Open og en gang PGA Championship. Han mangler kun U.S. Open for at have vundet alle fire, og her er han seks gange blevet nummer to. Foto: JASON CAIRNDUFF

Der var kommet så meget styr på situationen, at Mickelson kunne komme tilbage på værelset og komme til golfbanen til planlagt tid.

'Det viser sig, at mine køller agerede brandstopper. Heldige mig.'

BMW Championship er en af de større turneringer på PGA Touren.

Før finaledagen var Phil Mickelson hele 17 slag efter Justin Thomas, der førte med seks slag ned til de nærmeste forfølgere inden sin egen finalerunde.