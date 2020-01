Jeff Winther og Søren Kjeldsen klarede fredag cuttet i European Tour-turneringen i Saudi-Arabien.

Søren Kjeldsen går ind til weekendens finalerunder i European Tour-turneringen i Saudi-Arabien med fine muligheder for at lave et topresultatet.

Den danske golfspiller ligger efter de første to runder på en delt 12.-plads i samlet fire slag under par efter en runde i et enkelt slag under par fredag.

Kjeldsens landsmand Jeff Winther klarede også cuttet fredag. Han indtager en delt 18.-plads i samlet tre slag under par. Winther gik anden runde i to slag under par, men lå til at lave et endnu bedre resultat, inden bogeys på dagens to sidste huller sendte ham tilbage.

Inden da var det blevet til fire birdies, ligesom Winther på dagens tredjesidste hul også brugte et slag mindre et hullets par, så det blev til fem i alt, men runden bød altså også på i alt tre bogeys.

Søren Kjeldsen kunne gå i klubhuset fredag med fire birdies og tre bogeys på scoretavlen.

Mens Kjeldsen og Winther gik videre, må Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen, Benjamin Poke og Thomas Bjørn rejse hjem efter ikke at have klaret cuttet.

Franske Victor Perez fører i samlet ti slag under par.

/ritzau/