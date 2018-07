Den danske golfspiller Søren Kjeldsen gik fjerde og sidste runde i Scottish Open fire slag under par.

Gullane. Efter en katastrofal tredje runde lørdag, forbedrede den danske golfspiller Søren Kjeldsen sig markant på søndagens fjerde og sidste runde i European Tour-turneringen Scottish Open.

Han gik runden i 66 slag, og det var fire slag under banens par.

Desværre for danskeren var det kun nok til at klatre op på en delt 42.-plads, efter lørdagens runde endte med fire slag over par for Kjeldsen og sendte ham ned på en delt 62.-plads.

Kjeldsen lavede på søndagens runde fem birdies og en enkelt bogey, og han endte turneringen i en samlet score syv slag under par.

Det var 13 slag dårligere end turneringens vinder, Brandon Stone, der sluttede i samlet 20 slag under par.

Sydafrikaneren gik en fuldstændig fejlfri fjerde runde, hvor han med otte birdies og en enkelt eagle gik runden ti slag under par.

Kjeldsen var den eneste dansker, der var med i weekendens finalerunder.

Hverken Jeff Winther, Lucas Bjerregaard, Lasse Jensen eller Thomas Bjørn klarede cuttet efter de første to runder.

