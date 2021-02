Tiger Woods var onsdag involveret i en alvorlig ulykke, da han i sin bil kørte ud over en skrænt i Californien.

Et døgn efter ulykken strømmer det stadig ind med tanker og beskeder til golfstjernen, som er indlagt på hospitalet med svære skader på især højre underben.

En af de mere specielle hilsner kommer fra Skotland, hvor sandkunstneren Robert Lloyd Ogle III har begået et kunstværk på den legendariske St. Andrews Golf-bane, som også kaldes 'home of golf' (golfsportens hjem, red.)

Billeder og videoer viser det flotte motiv, som kunstneren har udført med en indbygget hilsen til Tiger Woods om, at man også herfra sender 'tanker og en bøn' amerikanerens vej.

Se motivet herunder:

@RLOIII the man in action pic.twitter.com/zEUemLG6mS — Lurch (@BarstoolLurch) February 24, 2021

Incredible tribute to Tiger at St. Andrews, the home of golf, today.



The entire sports world is united in wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/wscklLJxr3 — Daniel Rapaport (@Daniel_Rapaport) February 24, 2021

45-årige Tiger Woods slipper for straf efter ulykken, da politiet mener, at der er tale om et hændeligt uheld.

Golfstjernen har trods ulykkens karakter hele tiden været ved bevidsthed og får besøg af familien i sygesengen.

Bilen, en Genesis GV80 SUV, blev totalskadet under ulykken, hvor den rullede flere meter ned ad en stejl skrænt i LAs bakkede landskab.