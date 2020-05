Der er vist ingen tvivl om, hvilken status den danske golfstjerne Thomas Bjørn har i den internationale golfverden.

Men selv de allerstørste rammer af og til helt uden for skiven.

Det demonstrerer den danske golfspiller i en video på sociale medier, hvor et godt råd ender helt galt. Det går nemlig ud over en glasrude. Du kan se videoen længere nede i artiklen.

Thomas Bjørn har nemlig i denne sære tid, hvor coronaen har lagt sportsverdenen ned, heller ikke haft mulighed for at begive sig ud på golfbanen. Derfor har han valgt at dele ud af sine tips og tricks til golf i små videoer til sine mange følgere på sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram When you try and film a @callawaygolfeu Tour Tip but you haven’t picked up a club since Feb! Et opslag delt af Thomas Bjørn (@mrtbjorn) den 30. Apr, 2020 kl. 9.01 PDT

Og i den seneste video viser Bjørn teknikken, når man skal lave et godt chip.

Bjørn lægger an til et chip gennem en åben dør. Men danskeren formår ikke helt at følge sit eget gode råde.

Han rammer nemlig ved en fejl en rude, der smadrer med et højt klir. I opslaget på Instagram udstiller Thomas Bjørn sit lille uheld med et billede af skadens omgang.

I toppen af artiklen demonstrerer Thomas Bjørn til gengæld, hvorfor han er en af de største golfstjerner nogensinde.