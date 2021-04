Golfstjernen og den tidligere verdensetter Rory McIlroy stod torsdag for en spektakulær detalje under første runde af turneringen US Masters.

Her ramte Caroline Wozniackis ekskæreste sin far på syvende hul, da han skulle slå sin bold ud af skoven efter et skævt drive.

Gerry McIlroy slap heldigvis fra mødet med bolden uden alvorlige skader, da den ramte ham på benet.

Du kan se den mærkværdige episode i videoen øverst i artiklen.

Rory McIlroy. Foto: JONATHAN ERNST

31-årige Rory McIlroy sagde efter sin runde til Reuters, at han relativt hurtigt var klar over, at bolden ikke havde den ønskede retning.

»Jeg vidste, at det var min far, da jeg sigtede mod ham. Nogenlunde 30 sekunder før den ramte ham,« sagde han helt præcist.

Golfstjernen fra Nordirland havde generelt en skidt dag i USA, hvor han spillede banen i fire slag over par. Det placerer ham langt nede i feltet – hele 11 slag efter den førende spiller, Justin Rose.

Rory McIlroy havde dog overskud efterfølgende til også at gøre lidt grin med situationen.

»Jeg tror bare, at han skal lægge lidt is på benet. Måske signerer jeg en pose med frosne ærter til ham.«

Der findes fire majorturneringer i golf, hvor US Masters er en af dem. Det er den eneste, som Rory McIlroy endnu ikke har vundet i sin karriere.