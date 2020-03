Man skal tænke kreativt under coronakrisen.

Det kan de fleste formentlig nikke genkendende til i disse isolations- og karantænetider. En af dem er uden tvivl den danske golfspiller Søren Kjeldsen.

Den 44-årige dansker har nemlig fundet en alternativ måde at få tiden til at gå, nu han ikke skal spille turneringer, indtil corona-situationen løser sig.

Kjeldsen forsøger sig med lidt humor i en tid, hvor alt næppe kan virke så rosenrødt, men det lykkes faktisk meget fint for danskeren. Du kan se videoen i bunden af artiklen.

Søren Kjeldsen i aktion ved Dubai Desert Classic i januar i år. Foto: REUTERS/Satish Kumar Subramani Vis mere Søren Kjeldsen i aktion ved Dubai Desert Classic i januar i år. Foto: REUTERS/Satish Kumar Subramani

Klippet viser Søren Kjeldsen efterligne en række af sine konkurrenter på golfbanen: Alt fra superstjernen Tiger Woods til Caroline Wozniackis ekskæreste Rory McIlroy, hvor han blandt andet kyler en golfkølle i vandet.

Videoen, som hans sønner har filmet og selv er med i, har allerede rundet mere end 100.000 afspilninger.

I den forgangne uge opstod en voldsom debat i golfmiljøet, da flere danske golfbaner valgte at holde åbent på trods af myndighedernes anbefalinger om, at banerne skulle lukke.

