Golf-sporten er bestemt ikke kendt for at byde på dramatik og personskader.

Men PGA Tour-turneringen på East Lake Golf Club i Atlanta for tre uger siden var en undtagelse. Det sørgede vejrguderne for.

For turneringen på den hårdt vejr-udfordrede amerikanske sydøst blev nemlig ramt af et voldsomt uvejr.

Og dramatikken toppede, da et voldsomt lyn slog ned i et træ få meter fra en gruppe tilskuere. Det farlige øjeblik blev fanget på kamera:

At least five people were injured Saturday after lightning struck at an Atlanta golf club hosting the PGA Tour.pic.twitter.com/qgR0v0kh2u — Atlantide (@Atlantide4world) August 24, 2019

Seks af tilskuerne måtte efterfølgende have behandling på et nærliggende hospital efter at være blevet af træ-stumper. Ingen af skaderne er dog livstruende.

»Det føles som om, jeg har været involveret i et trafikuheld. Som om, at jeg blev ramt af en bil, jeg ikke kunne se. Lige i det splitsekund, hvor det skete, indså jeg, at det var et lyn,« fortæller én af de tilskadekomne tilskuere, Billy Kramer, til CNN.

Yderligere et lyn nåede at slå ned i golfbanen, inden turneringen blev efterfølgende udskudt.

