Mon ikke det er den dyreste, impulsive reaktion, han nogensinde har haft?

Han fortryder den i hvert fald stensikkert.

Det kan man i hvert fald stærkt formode var tilfældet, da den sydkoreanske golfspiller Bio Kim i ren og skær raseri efter et mislykket slag valgte at vise fuck-fingeren til én blandt publikum, som forstyrrede ham under sit swing. SE VIDEOEN LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN.

Drivet sad tydeligvis ikke, som det skulle, og blev efterfulgt af et frustrationsslag med golfkøllen i græsset. Det viste sig at blive meget dyrt for den 29-årige golfspiller.

Bio Kim vandt ellers Gyeongbuk Open på den Koreanske Golftour, men hændelsen har kostet ham tre års suspendering.

Det skete mere præcist ved hul nummer 16, hvor en tilskuers telefon ringede, lige da Bio Kim skulle til at sende den lille hvide bold afsted.

En undskyldning fra spilleren, der formentlig håbede på at få nedsat sin straf, var ikke nok til at få den annuleret.

Faktisk kostede hændelsen også Bio Kim en bøde på cirka 57.000 kroner.