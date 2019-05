Matt Wallace, Julian Suri, Thomas Pieters, David Horsey og Marc Warren stiller alle op i Made in Denmark.

Når golfturneringen Made in Denmark afvikles senere på måneden, bliver det med repræsentation af turneringens fem tidligere vindere.

Matt Wallace, Julian Suri, Thomas Pieters, David Horsey og Marc Warren stiller således alle til start i den danske European Tour-turnering.

Det fremgår af startlisten, som Made in Denmark fredag har offentliggjort.

På listen finder man desuden 13 danske spillere, heriblandt de største danske profiler netop nu, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard.

Også rutinerede Thomas Bjørn, Anders Hansen og Søren Kjeldsen er blandt de deltagende danskere.

Made in Denmark har tidligere offentliggjort, at den engelske golfspiller Lee Westwood deltager i turneringen for andet år i træk. Og i feltet er også den tidligere Ryder Cup-spiller Andy Sullivan.

I alt 156 spillere er til start.

Turneringen finder sted på Himmerland Golf & Spa Resort fra 23. til 26. maj. Den er i år rykket tilbage til Himmerland efter en afstikker til Silkeborg.

/ritzau/