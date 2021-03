Alverdens golfstjerner benyttede weekendens turneringer til at sende en rørende hilsen til fænomenet Tiger Woods, der lige nu sunder sig efter en voldsom solo-bilulykke.

Et koordineret tøjvalg var kollegernes måde at sige 'god bedring' på til den 45-årige golflegende.

Stjerner som Rory McIlroy, Justin Thomas, Cameron Champ og Tommy Fleetwood troppede nemlig alle op i røde T-shirts og sorte bukser, da de entrerede green'en søndag.

Og det er et look, som Tiger Woods i årevis har holdt sig til.

Golfers at the WGC Workday-Championship are wearing Sunday red in support of Tiger Woods. pic.twitter.com/6OUo592nLd — theScore (@theScore) February 28, 2021

Og Woods var rørt over konkurrenternes rødsorte hilsen.

»Det er svært at forklare, hvor rørende det var, da jeg tændte fjernsynet og så alle de røde trøjer, skriver Woods i et tweet.«

»Til hver en golfspiller og hver eneste fan, I hjælper mig virkelig med at komme gennem denne svære tid,« tilføjer han.

Tiger Woods pådrog sig alvorlige benbrud i sidste uges soloulykke, hvor han af endnu uvisse årsager mistede kontrollen over sin bil.

ORLANDO, FLORIDA - DECEMBER 20: Tiger Woods of the United States and son Charlie Woods walk up the 14th hole during the final round of the PNC Championship at the Ritz Carlton Golf Club on December 20, 2020 in Orlando, Florida. Mike Ehrmann/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Mike Ehrmann Vis mere ORLANDO, FLORIDA - DECEMBER 20: Tiger Woods of the United States and son Charlie Woods walk up the 14th hole during the final round of the PNC Championship at the Ritz Carlton Golf Club on December 20, 2020 in Orlando, Florida. Mike Ehrmann/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Mike Ehrmann

Bilen, en Genesis GV80 SUV, blev totalskadet under ulykken, hvor den rullede flere meter ned ad en stejl skrænt i LAs bakkede landskab, og golfstjernen måtte skæres fri af tililende brandmænd.

Den 45-årige stjerne, der tidligere har kæmpet med alkohol -og pillemisbrug, slipper for straf efter ulykken, da politiet mener, at der er tale om et hændeligt uheld.