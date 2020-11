Joachim B. Hansen havde svært ved at finde ordene, efter at han søndag tog sin første European Tour-titel.

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen var tydeligt rørt i minutterne efter karrierens første sejr på European Tour.

- Det er meget følelsesladet. Det er det her, jeg arbejder for, og jeg ved, at familien har fulgt med hjemmefra, lyder det fra 30-årige Joachim B. Hansen på tv-kanalen Viasat Sport Golf.

Han blev herefter ført op til en skærm, hvor hans hustru og børn ventede på en direkte videoforbindelse.

- Så skete det endelig. Det var fedt, sagde en grådkvalt Hansen.

Titlen har også været længe undervejs for golfdanskeren.

Han har været professionel siden 2010, men først nu lykkes det ham altså at tage en titel på European Tour.

Den blev sikret efter en fremragende sidste runde, hvor danskeren lavede fire birdies og ikke eneste bogey.

Det var den sydafrikanske turnering Joburg Open i Johannesburg, som Joachim B. Hansen søndag strøg til tops i. Han var i løbet af søndagen bagud med tre slag, men en stærk afslutning sikrede ham sejren.

/ritzau/