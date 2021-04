Joachim B. Hansen ligger øverst i Gran Canaria Open efter en første runde i syv slag under par.

Joachim B. Hansen har fået en flyvende start på golfturneringen Gran Canaria Open.

Danskeren ligger således på en delt førsteplads efter at have gået første runde torsdag i syv slag under par.

Hansen spillede stort set fejlfrit og lavede ingen bogeys. Han klarede de 18 huller i 63 slag, hvilket er Hansens bedste runde nogensinde i en European Tour-turnering.

Undervejs blev det til fem birdies og en eagle.

Men på trods af den flotte start må Joachim B. Hansen altså dele førstepladsen.

Hollandske Joost Luiten, tyske Maximilian Kieffer og franske Robin Roussel gik også første runde i syv slag under par.

Thorbjørn Olesen var næstbedste dansker i første runde. Han klarede de 18 huller i 65 slag - fem under par. Det rækker til en delt 12.-plads.

Benjamin Poke, Nicolai Højgaard og Jeff Winther fik også en hæderlig start på Gran Canaria Open. Poke er på en delt 25.-plads, mens Højgaard og Winther begge ligger som nummer 40.

Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen deltager også i turneringen. De gik banen i et slag over par og er på en delt 123.-plads.

