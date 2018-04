Heldet var med Rory McIlroy i tredje runde af US Masters. Nordireren er tre slag efter Patrick Reed fra USA.

Augusta. Den 27-årige amerikanske golfspiller Patrick Reed udbyggede lørdag sin føring i US Masters, der er den første af sæsonens fire majorturneringer.

Reed lavede to eagles under tredje runde, som han kom igennem i 67 slag. Det er fem slag under banens par. Samlet er han 14 slag under. Dermed øger han sit forspring til nummer to med en enkelt slag.

Nordirlands Rory McIlroy er på andenpladsen i 11 slag under par efter en runde i 65.

- Det var en fantastisk dag. Jeg er tættere på toppen, end jeg var ved dagens begyndelse. Det er en bonus, især når man ser Patrick lave 67 og tydeligvis spille rigtig godt, siger McIlroy ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mens US Masters er den eneste majorturnering, McIlroy ikke har triumferet i, så har Patrick Reed sin første majorsejr til gode.

I modsætning til de foregående dage var banen i Augusta lørdag regnvåd, men det forhindrede ikke Reed i at spille sin tredje runde i træk under 70 slag. Torsdag og fredag brugte han henholdsvis 69 og 66 slag.

- Jeg formåede at tilpasse mig fra omkring hul fire, og derfra gik det bare min vej, siger Reed.

Ud over de to eagles på 13. og 15. hul lavede han fire birdies. Deraf tre i træk fra hul otte.

- Hele presset er på ham, siger McIlroy, der "håber at komme ind og spolere festen" for amerikaneren.

McIlroy erkender, at heldet flere gange var på hans side i tredje runde.

På ottende hul slog han fra en bunker bolden direkte i hul til en eagle. Og på 18. hul ramte han et træ, men bolden hoppede tilbage på fairway, og derfra lavede han en birdie.

- Jeg var en smule heldig, siger han.

Den 14-dobbelte majorvinder Tiger Woods formåede ikke at forbedre sin placering som nummer 40. Woods, der er med i Masters for første gang siden 2015, kom rundt i 72 slag.

Det er især spillet med jernene, der driller.

- Det har været ustabilt denne uge. Mit sving med jernene er bare ikke godt nok, siger Woods.

/ritzau/