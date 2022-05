Han prøvede alt, hvad han kunne, men den gik ikke. I hvert fald ikke gnidningsfrit.

Golflegenden Greg Norman startede for nylig med at promovere golfturneringer i Saudi-Arabien, idet han blev direktør for virksomheden LIV Golf Investments i landet. Og det fik bestemt omverdenens opmærksomhed og vrede.

Det tog særligt fart, da Greg Norman valgte at forsvare Saudi Arabiens mord på journalisten Jamal Khashoggi ved at udtale, at det bare »var en fejl«.

Blandt de rasende mængder er den tidligere golfstjerne Wayne Grady, som gennem mange år var kollega til Greg Norman. Det skriver News AU.

Jamal Khashoggi. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH Vis mere Jamal Khashoggi. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH

»Den store beundring, jeg havde for ham, det han har opnået, og det han har gjort for golf i Australien, er forsvundet.«

»Du burde skamme dig,« skrev Wayne Grady på de sociale medier og afsluttede med, at Greg Norman kunne rende ham et vist sted.

Det er dog langtfra kun Wayne Grady, som er ude med riven over for Greg Norman. Af andre markante navne er Amnesty, der også har knyttet en kommentar til sagen.

»Greg Normans kommentar om det saudiarabiske styres brutale mord på Jamal Khashoggi og forsøget på at dække over det som en fejl. Det er forkert og særdeles misvisende,« siger Felix Jakens fra Amnesty i Storbritannien, ifølge mediet.

Derudover mener Felix Jakens, at styret i Saudi-Arabien og rettighederne i landet er under al kritik. Kritikken fra Amnesty rammer også virksomheden LIV Golf Investments, som Greg Norman er blevet direktør for. Det bliver blandt andet betegnet som endnu et af Saudi-Arabiens forsøg på 'sportswashing'. Altså at benytte sport til at få positiv omtale og fokus fra omverdenen.