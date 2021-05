Den professionelle canadiske golfspiller Dan Bowling er blevet anholdt af politiet i Florida, USA. Han forsøgte at komme i seng med en pige, han troede var 15 år.

Den 26-årige Dan Bowling havde snakket med personen online siden april måned i år.

I virkeligheden var pigen en betjent, der blot spillede teenageren. Det skriver New York Post.

»Deres snak begyndte at dreje sig om sex i løbet af de første 24 timer, og det blev hurtigt heftigere,« sagde politiet i Florida.

Den 26-årige Dan Bowling er blevet anholdt for at ville have sex med en pige, som han troede var 15 år. Foto: US PGA TOUR Vis mere Den 26-årige Dan Bowling er blevet anholdt for at ville have sex med en pige, som han troede var 15 år. Foto: US PGA TOUR

Han blev hurtigt døbt 'det farlige online rovdyr', og han blev arresteret i byen Orlando i Florida. Ifølge politiet ankom han for at mødes med hende, han troede var en villig teenager.

Canadieren blev sigtet for at have haft en obskøn samtale, og at han havde rejst med det formål at mødes med en mindreårig.

Han blev også sigtet for at have talt lidenskabeligt med pigen, skriver People Magazine.

»Uheldigvis er der potentielt hundredvis af rovdyr som Dan Bowling online,« siger Jennifer Wing fra specialenheden 'Internet Crimes Against Children'.

»Jeg håber, at nyheden om arrestationen af Dan Bowling kan opfordre forældrene til at være mere aktive i forsøget på at opdage, hvad deres børn laver online.«