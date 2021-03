Da Bryson DeChambeau søndag tog endnu en sejr på PGA Touren, var det ikke kun trænere og sponsorer, der fik 'en offentlig tak'.

Tiger Woods, der lige nu er indlagt efter en grim bilulykke, sendte også en takke-sms. For om morgenen inden sejren tikkede der pludselig en sms ind på DeChambeaus telefon.

En besked, der kom fra golfstjernen, som fortsat kæmper for at komme sig.

»Det var jo en personlig besked, det er egentlig det meste, jeg vil sige om det,« sagde 27-årige Bryson DeChambeau ifølge Golf.com, inden han alligevel satte lidt flere ord på det rørende øjeblik.

Tiger Woods (th.) og Bryson DeChambeau under en turnering i 2018. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Tiger Woods (th.) og Bryson DeChambeau under en turnering i 2018. Foto: FRANCK FIFE

»For at opsummere skrev han til mig i morges – det kom ud af ingenting, og jeg forventede absolut ingenting. Da jeg fik den besked, tænkte jeg: 'Wow, det er ret vildt, at han tænker på mig, når han selv gennemgår en hård tid lige nu',« fortalte golfspilleren.

Han tøvede da heller ikke mange sekunder med at sende et svar tilbage til den 45-årige amerikaner, der har pådraget sig flere brud på det ene ben samt en knust ankel.

»Jeg skrev tilbage og sagde: 'Bliv ved med at kæmpe. Du skal nok komme igennem det. Du er den person, jeg kender, der arbejder hårdest, og du kommer også igennem det her',« fortalte han og løftede lidt af sløret for, hvad deres samtale ellers handlede om.

»Noget af det, vi talte om var, at det handler ikke om, hvor mange gange du falder. Det handler om, hvor mange gange du kan rejse dig og komme videre,« sagde Bryson DeChambeau og dedikerede lidt af sin sejr til den indlagte golfstjerne.

Tiger Woods kom alvorligt til skade den 23. februar, da han kørte galt. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Tiger Woods kom alvorligt til skade den 23. februar, da han kørte galt. Foto: ETIENNE LAURENT

I forrige uge valgte mange af deltagerne i turneringen World Golf Championship i Florida at spille i sorte bukser og rød trøje for at hylde Tiger Woods. Noget, der fik ham til tasterne på Twitter.

'Det er svært at forklare, hvor rørende det var, da jeg tændte fjernsynet og så alle de røde trøjer,' skrev han.

Tiger Woods kørte galt den 23. februar i en forstad til Los Angeles, da han var på vej til at give en golflektion til NFL-stjernen Drew Brees, og af dokumenterne i sagen fremgår det, at Woods ikke husker at have kørt bilen. Efterforskere har desuden fortalt, at han ikke var påvirket under kørslen. Han forulykkede alene, da han kørte af vejen og hamrede ind i et træ.

Han var efterfølgende igennem en omfattende operation i sit højre ben, hvor han blandt andet fik indsat et marvsøm i skinnebenet, ligesom hans højre fod og ankel er blevet stabiliseret med en kombination af skruer og nåle.