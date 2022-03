Det var et stykke dansk idrætshistorie, som Nanna Koerstz Madsen skrev søndag.

For sejren ved golfturneringen Honda LPGA Thailand gjorde hende nemlig til den første dansker nogensinde, der vandt en turnering på kvindernes lukrative og prestigefyldte LPGA Tour.

Og derfor var det da også svært ikke at blive bare en smule rørt over de scener, der udspillede sig på golfbanen lige efter den danske stjernes triumf.

Noget, som TV3 Sports kommentator Thomas Heiredahl kan skrive under på.

Foto: Kittinun Rodsupan Vis mere Foto: Kittinun Rodsupan

For kort efter, at den rød-hvide triumf var i hus, knækkede kommentatoren stemme pludselig, da han skulle beskrive Nanna Koerstz Madsens præstation:

»Hun hev op i sig selv og fik det vendt, og det er nu endelig lykkedes … ja, jeg bliver sgu helt rørt, det må jeg sige …«

Herefter var der en lang pause, inden den rørte kommentator fik færdiggjort sætningen.

»Endelig lykkedes det for hende og for Danmark at få en sejr på den største scene,« sagde Thomas Heiredahl.

Foruden trofæet kan Nanna Koerstz Madsen rejse hjem til Danmark med 240.000 dollar – svarende til mere end 1,6 millioner danske kroner – i bagagen.

Den danske golfstjerne ligger i skrivende stund nummer 55 i verden, men mandag kan hun se frem til at tage et stort spring opad på verdensranglisten.

I videoen øverst i artiklen kan du høre kommentatorens stemme knække under det rørende øjeblik.