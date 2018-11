Hvis man ikke krummede tær over selve kampen og forsøget på at skabe et drama, der var ovre for et årti siden, så var der rig mulighed for at gøre det ved præmieoverrækkelsen.

I nat spillede Tiger Woods og Phil Mickelson nemlig en længe omtalt én mod én duel kaldet 'The Match' om intet mindre om 60 millioner kroner. Ingen af de to leverede dog storspil, og det krævede fire ekstra huller for at finde en vinder.

Særligt de to spilleres putts var helt ved siden af sig selv, og det blev nærmest komisk, når de gang på gang missede putts, som de i deres storhedstid havde sænket i regnvejr med lukkede øjne.

Men værst blev det, da Phil Mickelson endelig tog sejren og skulle have overrakt sine 60 millioner kroner, der på bedste amerikanske manér selvfølgelig var linet op i kontanter og udstillet pleksiglaskasser på Shadow Creek Golf Course i Las Vegas.

Phil Mickelson med det omtalte bælte. Foto: Rob Schumacher Vis mere Phil Mickelson med det omtalte bælte. Foto: Rob Schumacher

Der blev således også spillet om et italiensk læderbælte med et bæltespænde i 24 karat guld med en golfbold lavet i to karat diamanter.

Det eneste problem var bare, at bæltet var fremstillet i Tiger Woods størrelse - og altså ikke kunne nå rundt om vinderen Phil Mickelsons liv.

Along with the bragging rights and a cool 9 Mill, Phil got the champion’s belt.



Unfortunately, looks like it was ‘Made in Tiger size’ pic.twitter.com/2VMMnfKjd5 — Bleacher Report Live (@brlive) 24. november 2018

»Er det stort nok til mig? Nej... De troede nok, at du (Tiger Woods, red.) ville vinde. De har lavet det i Tigers størrelse,« sagde Phil Mickelson, mens Tiger Woods knækkede sammen af grin.

Tiger Woods havde ellers ikke meget at grine af i løbet af kampen. Kun på ét enkelt hul havde Tiger føringen, inden venstrehåndsspilleren Phil Mickelson var over ham igen.

Men Tiger leverede et suverænt chip på 17. hul, der holdt kampen i live, så de 700 specielt inviterede kunne få det sidste hul med. Det 18. hul blev som sagt til 22, da der stadig ikke var fundet en vinder.

Tiger Woods på 18. hul. Foto: Christian Petersen Vis mere Tiger Woods på 18. hul. Foto: Christian Petersen

På 21. hul lignede det så, at Mickelson endelig ville tage sejren. Tiger var nødt til at sænke et putt, han havde misset flere gange i løbet af dagen. Men så viste Mickelson stor moral.

»Den er givet. Lad os gå, jeg vil ikke vinde sådan her,« sagde Phil Mickelson, der sammen med Tiger Woods bar mikrofon under kampen.

Således delte de hullet og kunne spille det 22. hul, hvor Mickelson altså endeligt lukkede kampen og snuppede de 60 millioner. Og altså et for lille bælte.