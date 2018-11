Amerikanske Mickelson er ni millioner dollar rigere efter en sejr over Tiger Woods i en direkte duel.

To af de mest vindende golfspillere i nyere tid var i direkte duel, da Phil Mickelson og Tiger Woods i en showkamp fredag spillede om ni millioner dollar på Shadow Creek Golf Course i Las Vegas.

Efter 22 huller var det 48-årige Mickelson, der kunne trække sig ud som sejrherre, og sætte hvad der svarer til lidt under 60 millioner danske kroner på kontoen.

Der skulle således fire ekstra huller til for at finde en vinder i duellen, der blev spillet foran et inviteret publikum på 700 personer på banerne i den amerikanske spilleby og udelukkende vist på tv som pay-per-view.

Duellen varede fem timer og sluttede i mørke, så arrangørerne måtte tænde banens projektører for at lyse sidste huls green op.

Phil Mickelson og Tiger Woods har tilsammen vundet 19 major-turneringer. 42-årige Woods er med 14 sejre den spiller, der har vundet næstflest nogensinde.

Mickelson er dog den af de to, der senest har vundet en major. Det skete i 2013, da han vandt British Open.

Man skal helt tilbage til 2008 for at finde Woods' seneste major-sejr.

Begge spillere har taget turneringssejre på PGA-touren i 2018.

Mickelson og Woods var ligeledes en del af det amerikanske Ryder Cup-hold, som i slutningen af september tabte til Europa, der var anført af danske Thomas Bjørn og blandt andet havde Thorbjørn Olesen på holdet.

/ritzau/