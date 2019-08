PGA Touren tager sagen om Thorbjørn Olesen meget alvorligt.

I går kom det frem, at den danske golfspiller mandag blev anholdt i London, efter han havde opført sig krænkende på en flyrejse.

Og nu har PGA Touren, der står for de største turneringer i USA og Canada, reageret på anklagerne mod Thorbjørn Olesen.

»Det er nogle meget alvorlige og meget foruroligende anklager. Selvom han ikke er medlem af PGA Touren, så er en anklage af denne størrelse, noget vi tager meget alvorligt,« udtaler PGA Touren ifølge golfmediet Golfmagic.com.

Thorbjørn Olesen, der er nummer 62 på verdensranglisten skulle på en flyvetur hjem til England fra USA have opført sig særdeles upassende.

Danskeren var ifølge øjenvidner meget beruset og nægtede at lade sig falde til ro, selvom kabinepersonalet forsøgte.

Herudover er Olesen anklaget for at have seksuelt krænket en kvindelig passager, og han skulle også have urineret i midtergangen.

»Det var en chokerende opførsel. Det ville måske være noget, man kunne forvente hos et lavpris-selskab, men ikke på første klasse hos British Airways,« forklarede et øjenvidne til The Sun.

Not much to say, other than I’m pretty disappointed with today’s performance!



Now for some time off and practice to get things right ✈️ pic.twitter.com/ccrQ4H72sL — Thorbjørn Olesen (@Thorbjornolesen) July 28, 2019

Siden Thorbjørn Olesen på Twitter ærgrerede sig over en skidt afslutning på turneringen i USA, har der været stilhed fra danskerens lejr, og B.T. har uden held forsøgt at komme i kontakt med Thorbjørn Olesens irske agent, Rory Flanagan, og hans danske agent, Mads Frederiksen.

Thorbjørn Olesen er medlem af den europæiske organisation European Tour, hvor han til daglig spiller det meste af sit golf, men grundet hans position på verdensranglisten, spiller han også turneringer på PGA Touren.

»Vi er i tæt kontakt med European Tour, og vi vil ikke kommentere yderligere, før der er flere informationer fra myndighederne,« udtaler PGA Touren.

European Tour har endnu ikke reageret på anklagerne, men ifølge eksperter kan sagen sagtens få alvorlige konsekvenser for Thorbjørn Olesen. Det kan du læse mere om her.