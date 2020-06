Den 22-årige nordmand Viktor Hovland har lagt sig lige bag Ian Poulter ved PGA-turnering i South Carolina.

44-årige Ian Poulter ligger på en delt førsteplads efter første runde ved PGA Tour-turneringen RBC Heritage i South Carolina i USA.

Med syv birdies, herunder et langt put på 9,4 meter på hul 17, gik den tidligere PGA Tour-vinder banen rundt i 64 slag, syv under par.

Det samme formåede den 31-årige amerikaner Mark Hubbard.

Begge spillere lagde sig i front fra start på den svære bane Harbour Town Golf Links, der ligger på Hilton Head Island.

- Hver gang man går syv under par på denne bane, har det været en ret god dag, siger britiske Ian Poulter efter runden til nyhedsbureauet Reuters.

- Det er meget vigtigt ikke at lave en bogey. Det er en besværlig, krævende og vanskelig golfbane, siger Ian Poulter.

Det er tæt i toppen ved RBC Heritage.

Syv spillere gik banen rundt i 65 slag, og seks spillere brugte 66 slag.

Den 22-årige norske vidunderdreng Viktor Hovland er blandt de syv spillere på andenpladsen.

Hovland vandt Puerto Rico Open tidligere i år og blev den første nordmand til at vinde på PGA Tour.

Der er ingen danskere med ved RBC Heritage.

Lucas Bjerregaard er ifølge det danske golfmagasin Golfbladet rejst til USA for at gå i karantæne med henblik på at deltage i fremtidige PGA Tour-turneringer.

Sebastian Cappelen stiller for anden uge i træk op på Korn Ferry Tour, der er niveauet under PGA Tour.