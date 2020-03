Frygt for coronavirus får PGA Tour til at aflyse den igangværende og de næste tre golfturneringer i USA.

Den amerikanske PGA Tour aflyser alle golfturneringer frem til begyndelsen af april.

Det oplyser organisationen natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den igangværende turnering The Players Championship aflyses efter første runde på grund af frygt for det smitsomme coronavirus.

Ligeledes aflyses de kommende tre turneringer.

- Det er med stor beklagelse, at vi annoncerer aflysningen af The Players Championship og alle begivenheder til og med Valero Texas Open, skriver PGA Tour på Twitter.

Alle golfspillere har modtaget en besked, hvor de oplyses om aflysningen, som skyldes en "drastisk ændring i situationen".

I en pressemeddelelse oplyser organisationen:

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at skabe et sikkert miljø for vores spillere for at kunne gennemføre turneringen over weekenden, og vi har forsøgt at give vores fans en meget tiltrængt pause fra den nuværende situation.

- Men på nuværende tidspunkt - og som situationen hurtigt ændrer sig - er det rette at gøre for vores spillere og fans at holde en pause.

Tidligere torsdag lød det, at de sidste tre runder af The Players Championship ville blive afholdt uden tilskuere.

Aflysningerne betyder, at der ikke er PGA-turneringer før sæsonens første majorturnering, US Masters, der efter planen begynder 9. april.

/ritzau/