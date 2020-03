Golfspillere på PGA Tour kan få hjælp på op til 100.000 dollar i en ordning med en slags forudbetalt bonus.

Sportens verden er generelt i knæ som følge af coronakrisen, og i alle sportsgrene arbejdes på løsninger, der skal få aktørerne bedst muligt igennem den omfattende krise.

I golfens verden er PGA Tour nu kommet på banen med en model, der skal hjælpe spillere, der lider økonomisk i denne periode, hvor der ikke er mulighed for at tjene penge på turneringer

- Vi er bekymrede over de vanskeligheder, der opstår for vores medlemmer, når turneringer aflyses, udtaler PGA's vicepræsident, Tyler Dennis, ifølge The Golf Channel.

I henhold til reglerne har PGA Tour ikke lov til at udbetale penge, som golfpillerne ikke har indtjent selv, men kan derimod fordele op til 100.000 dollar - 670.000 kroner - i bonuspenge til den enkelte spillere.

Disse udbetalinger baseres på, hvordan spilleren er placeret på FedExcup-ranglisten, og hvordan deres indtjening på resultater plejer at være.

De udbetalte bonusser i denne ordning trækkes dog fra, når der i slutningen af sæsonen skal afregnes bonusser og kan altså betragtes som en slags forudbetalt bonus.

Også caddier tilbydes økonomisk hjælp i ordningen.

PGA Tour har været sat på pause som følge af spredning af coronavirus siden 12. marts. Da afbrød man The Players Championship efter første runde. Planen er at genoptage turneringen i Texas 21. maj.

/ritzau/